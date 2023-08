Una caótica jornada se vivió en Inglaterra el último fin de semana de julio, en una nueva fecha del Campeonato Mundial de Triatlón que llevó la acción hasta las aguas de Sunderland en el Reino Unido.

Resulta que más de 2.000 participantes se dieron cita en el puerto inglés para la ronda que integra el proceso clasificatorio para llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024, pero el estado del agua dejó problemas y sobre todo, molestia en quienes arribaron a la jornada de competición.

El drama de produjo cuando el servicio de salud británico detectó que 57 de ellos sufrieron malestar general y diarreas tras competir. Lo curioso es que el tramo de natación tuvo lugar en la playa de Roker, la cual estaba con bandera azul, lo que significa que la calidad de las aguas es óptima. Al menos, según el código de la Unión Europea.

A raíz de esto, según informa The Guardian, un muestreo de la Agencia de Medio Ambiente previo a la cita mostró 3.900 colonias de la bacteria E-Coli por 100 ml, más de 39 veces más que el mes anterior y que pudo provocar las complicaciones que presentaron decenas de competidores en Inglaterra.

Cabe destacar que la E-coli puede causar dolor de estómago y diarrea con residuos de sangre.

Ante estos complejos malestares, es que el competidor australiano Jacob Birtwhistle, quien estuvo presente en la jornada en Sunderland, arremetió con todo en su cuenta oficial de Instagram, donde reconoció presentar problemas desde el arranque de la jornada en el Reino Unido.

En sus declaraciones, el triatleta señaló que se ha sentido “bastante mal desde la carrera, pero supongo que eso es lo que sucede cuando nadas en mierda. La natación debería haber sido cancelada”.

Jacob fue solo uno de los muchos mensajes que llegaron de parte de los competidores en la prueba del Campeonato Mundial de Triatlón.

Por otra parte, según informa Marca, desde que el Reino Unido decidió apartarse del Brexit, se han presentado una serie de irregularidades y sobre todo en el agua de Inglaterra.

Entre los problemas que se apuntan en citado medio, se revela que “se detectan regularmente problemas con el estado de las aguas libres, por problemas como la capacidad de reciclado de aguas residuales, el precio de los productos químicos para tratarlos -ahora son más caros- las exigencias de las empresas encargadas de ello y la relajación de normativas“.

Además, detallan que en la segunda quincena de julio, hubo un exceso de lluvias en el país del norte de Europa, por lo que complicó aún más el estado del agua en esas latitudes.

Con relación a esto, apuntaron que “se desbordó la capacidad del sistema, de modo que las aguas residuales llegaron sin tratar a la costa o a los ríos. Costas y ríos en los que, además de los permisos para ‘simplificar’ el tratamiento de las aguas fecales, tampoco estaban instalados en muchos casos los sistemas que monitorizan el estado del agua”.

Lo cierto es que es un complicado panorama al que se enfrenta la organización de la competencia (British Triathlon), y Northumbrian Water, quienes son responsables del tratamiento del agua en las costas de Sunderland.

We're LIVE and racing in Sunderland! Watch the inaugural WTCS on https://t.co/YFY80R4n6u – Pay-Per-View pass available! https://t.co/q7frMonDdi pic.twitter.com/eFQ8iO2gIt

The chase for Olympic points and world rankings continues in WTCS Sunderland as the Elite women's race gets underway!

Follow the action on https://t.co/YFY80R4n6u – PPV pass available!https://t.co/q7frMonDdi pic.twitter.com/Uw6xDcSoCt

— World Triathlon (@worldtriathlon) July 29, 2023