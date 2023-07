Los chilenos Pablo Salinas y Cristóbal Henríquez concretaron este lunes un sólido debut en la Copa del Mundo de Ajedrez 2023, evento que se lleva a cabo en Bakú, Azerbaiyán.

Salinas, Gran Maestro que presenta un ELO de 2468, aniquiló el favoritismo con el que llegaba el montenegrino Denis Kadric (2601) al establecer un claro 2-0.

En la próxima fase, el miércoles 2 de agosto, el deportista nacional se verá las caras con el iraní Amin Tabatabaei (ELO 2696).

Por su parte, Henríquez (2618) firmó tablas hoy en su segundo duelo con el sudafricano y Maestro Internacional (MI), Daniel Cawdery (2388).

El Gran Maestro nacional había vencido en el primer confronte, por lo que el marcador le benefició finalmente por 1.5 frente a 0.5.

En la segunda ronda, el chileno deberá enfrentar al ucraniano Vasyli Ivanchuck (2676), una leyenda del ajedrez.

Por su parte, la chilena Javiera Gómez (ELO 2256) consiguió un triunfo en la presente jornada para colocar 1-1 el score ante la argentina Candela Francisco (2352).

La valdiviana, que afronta su segunda Copa del Mundo y que este 2023 se convirtió en la primera mujer en 40 años en clasificar a la final nacional absoluta, irá este martes por el desempate.

Consignar que el formato del Mundial en Bakú es de eliminación directa. Se juegan dos partidas: una con blancas y otra con negras. En caso de empate, habrá una tercera.

Apuntar, además, que el ELO es un método matemático, basado en cálculo estadístico, para calcular la habilidad relativa de los jugadores en algunas disciplinas, principalmente el ajedrez.

Of course, there was no lack of upsets in round 1 of the #FIDEWorldCup!

Here are some of the matches where the underdogs eliminated the rating favourites👇

◾️ GM Pablo Salinas Herrera (2468, Chile) defeated GM Denis Kadric (2601, Montenegro) 2-0

◾️ WGM Qianyun Gong (2223,… pic.twitter.com/w6vp5Zeblp

— International Chess Federation (@FIDE_chess) July 31, 2023