El Gran Maestro (GM) chileno Pablo Salinas Herrera hizo historia junto a Cristóbal Henríquez en Sochi, Rusia, en la Copa del Mundo de Ajedrez. Ambos representantes nacionales avanzaron a segunda ronda igualando el mejor desempeño de un chileno en el torneo.

Pero todos los flashes se los ha llevado el penquista Salinas, que con las negras derrotó en la primera partida a Mads Andersen con una jugada que se llevó los elogios de todo el entorno. “Una obra maestra”, la catalogó el jugador y youtuber más popular del ajedrez Antonio Radic.

“Es posiblemente la jugada del año”, destacaron en la página Chess.com. Luego de la hazaña, el jugador de 27 años se tomó un tiempo para hablar con BioBioChile.

El penquista, que es el primer chileno que gana la Partida del Día de la FIDE, recuerda claramente que empezó a jugar a los 8 años y de ahí no paró más. “Cuando fui a mi primer torneo como que me gustó entonces desde ahí siempre estaba tratando de prepararme – en ese tiempo la preparación era jugar harto – y después fui conociendo un poquito más el entrenamiento”, rememora.

Salinas, que es director y uno de los fundadores de una academia de Ajedrez (www.ajedrezero.com), se ha destacado desde pequeño, pero a pesar de su gran talento cuenta que tuvo que pedir ayuda para ir a Rusia.

¿Cómo te costeaste el viaje?

“Hicimos una campaña por redes sociales que salió super bien. Tuve mucho apoyo de la gente y de privados. Se metió la Fundación Impulso Inicial que es de Luksic (ellos me apoyaron ahí con todo lo que es el hospedaje), el Parque del Recuerdo, Setop Group, Dra. Paula Rebolledo y Pagbam son las empresas más grandes. Muchas personas particulares también me apoyaron y estoy muy agradecido”.

¿Apoyo estatal?

“Después de que pasó todo esto de redes sociales el Ministerio del Deporte se puso con los pasajes. Ahora espero que se arregle el tema. Espero que cambie no solo por el ajedrez, por el deporte en general, no es el único deporte en el que tenemos estos problemas.

Pasa que el ajedrez no entra en los planes del Gobierno porque tiene sus olimpiadas propias, no son las mismas a las que van los otros deportistas. Se está luchando para que entre como olimpiada “formal”. Pero por ejemplo en otros países está incluido el ajedrez como un deporte más. En Chile todavía no es así. En otros países sí reciben apoyo y plata, no tienen que andar pidiendo.

Entonces hay bastante diferencia respecto a tus contrincantes…

“Claro. Cuando llegué acá a Rusia yo era el único que venía solo. Pero solo, todavía estoy solo. Iván Morovic es mi entrenador y me apoya por internet. Ahora recién estaba hablando con él para planificar lo que jugaré mañana (jueves). Los otros tipos vienen con sus entrenadores, se están quedando con ellos…”.

Además, explica que el entrenamiento que le brinda Morovic en un comienzo es por buena voluntad y conforme a resultados ve si le puede pagar. “Ahora como he recibido harta ayuda le he podido pagar y él se ha portado super bien”, complementa.

“Imagínate que si no hubiese estado con él, una partida que yo gané es una idea que estuvimos viendo con él, entonces funcionó, si no habría estado solo, y eso es desgastante”, añade.

¿Ante Andersen fue la victoria más importante de tu carrera?

“Probablemente sí. Porque junto con Cristóbal Henríquez pasé a la segunda ronda de la Copa del Mundo, que una vez se había hecho antes”.

¿Cuál era la estrategia inicial antes de la histórica partida ante Andersen?

“En este nivel uno va con negras con la idea de igualar la partida, porque el blanco siempre va a tener una pequeña ventaja. La estrategia era salir jugando y tratar de igualar primero. Pero cuando vi que el tipo hizo algunas cosas medias raras y ahí ya me lancé. Y ahí salió toda la combinación más o menos bien. Uno siempre quiere igualar con negras y ganar con blancas. En mi caso pasó al revés”.

¿Hace cuánto preparabas el debut en el Mundial?

“Por la pandemia y todo no había jugado una partida oficial hace un año y medio casi. Entonces al preparar el viaje hice una pretemporada. Fui a Estados Unidos y después pasé a Rusia así es que ahí vengo con training”.

¿Cómo prepara un jugador profesional una partida a este nivel?

“Nuestro equipo de trabajo es el computador. Le instalas los programas necesarios y casi todas las partidas que uno juega están en una base de datos, hay muchas. Entonces ves las partidas del rival y ahí vas sacando conclusiones. Todo depende del rival y es importante el entrenador. Ahora por ejemplo por la diferencia horaria él (Morovic) me envía cosas y yo las veo al despertar. Si habría estado solo, estaría trabajando todo el rato y eso requiere tiempo. Son como 4 horas mínimo preparando y después hay que jugar y la partida en sí mínimo va a durar 4 horas, que además estás tenso”.

¿Qué expectativas tienes para lo que viene?

“Ahora me toca con Svidler. Andersen ya tenía más ELO (el ránking en el ajedrez) que yo, pero ahora Svidler tiene mucho más. Vine a luchar, a eso vine, pero objetivamente él me debería ganar. No me voy a rendir”.

¿Qué le dirías a los niños que están empezando en el ajedrez?

“Si es que hay algún chico que le guste, lo primero es que para ser bueno hay que dedicarle harto tiempo y amar el juego. Para cualquier cosa en la vida pienso eso. Si hay algo que te gusta, esforzarse y luchar. Esperemos que el Gobierno también se ponga las pilas ahí, porque el deporte es una herramienta hermosa para conocer, para compartir. Creo que Chile está al debe en lo que se trata a deportes, incluso comparando con los países en Sudamérica”.

Este jueves el GM Pablo Salinas enfrentará al GM ruso Peter Svidler a partir de las 8:00 am en Chile