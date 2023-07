El esloveno Matej Mohoric, del equipo Bahrain Victorious, celebró a lágrima viva tras observar la foto de llegada trassu milimétrica victoria en la decimonovena etapa del Tour de Francia, disputada entre Moirans-En-Montagne y Poligny (172,8 km), en la que mantuvo el jersey amarillo el danés Jonas Vingegaard.

En una jornada frenética de principio a fin, con récord de velocidad (49,1 km/h), Mohoric fue el más rápido entre los tres corredores que se disputaron la victoria en Poligny, ganando el pulso con un tiempo de 3h.31.02 al danés Kasper Asgreen (Soudal), ganador en la víspera en Bourg en Bresse, y al australiano Ben O’Connor (Ag2r).

En los últimos 32 km, este trío en fuga desbarató los planes de los ‘esprinters’ que se metieron en la expedición del día. El grupo de Philipsen, Pedersen, Laporte y Trentin llegó a 39 segundos, y el pelotón del maillot amarillo a 13,43 del vencedor.

Tres contra nueve, entre ellos Philipsen, Pedersen, Trentin y Van der Poel, pero no hubo manera de echar el lazo a Mohoric, Asgreen y O’Connor, que entraron en los últimos ocho kilómetros en línea recta, sin una curva, la más larga de esta edición del Tour de Francia, con 20 segundos.

A 500 metros se lanzó O’Connor, demasiado pronto, por lo que ráoido se desfondó. Saltó después Asgreen, por el doblete, pero Mohoric se le pegó a rueda. Ambos llegaron a la vez a meta. Sólo la foto de llegada pudo señalar como ganador al esloveno.

Lágrimas en meta para el compatriota de Pogacar, un corredor con 19 victorias en su palmarés, entre ellas tres en el Tour, una en la Vuelta, una en el Giro, monumentos como la Milán San Remo y vueltas como la de Alemania. Experiencia y fuerza para dar a su equipo la tercera alegría en Francia, después de Pello Bilbao y Wout Poels.

Matej Mohorič: "It means a lot. It's hard and cruel to be a pro cyclist. You sacrifice so much, your family does too and then you realize everyone is so so strong. Sometimes you feel you don't belong here.

I followed Asgreen and tried my best for Gino and for the team. Everyone… pic.twitter.com/fbpHJWiE9s

— José Been (@JoseBeenTV) July 21, 2023