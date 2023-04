Diego Moya, una de las máximas figuras del triatlón en Chile, y la federación de esta disciplina entraron en un fuerte conflicto. ¿El motivo? El deportista no estará en el World Series de Yokohama por un error administrativo.

La competición en Japón aparecía para Moya como un importante evento preparatorio para los Juegos Olímpicos de París 2024. Y por ello, el triatleta estalló en redes.

“El 5 de mayo tenía pasajes comprados para la WTS de Japón, puntos importantes para los Juegos Olímpicos. El gerente técnico (Isaac Baeza) no me inscribió a tiempo para esta carrera”, señaló en su cuenta de Instagram.

“Con mi entrenadora Ana María mandamos la planificación en noviembre del año pasado, hoy perdí la confianza de la Federación Nacional de Triatlón. Estoy frustrado y triste por la situación, espero que no se repita”, complemento.

Como se aprecia en el mensaje, Moya apuntó a Isaac Baeza como el responsable de la situación. “Sí, fue error nuestro. No tenemos justificación”, declaró el presidente de la Federación Chilena de Triatlón (Fechitri), Agustín Riveros, a El Mercurio.

“El gerente técnico fue hacer el trámite y le dijeron que ya no se podía. Tratamos de conseguir una wild card, pero nos dijeron que no. No hay nada más que hacer. Nos equivocamos, quisimos solucionar el problema y no pudimos”, añadió.

Sin embargo, la polémica no llegó hasta ahí. Riveros reveló que a Baeza lo amenazaron de muerte por el tema. “Hablaban de delivery colombiano…. Y considerando cómo está el país, lo encuentro muy grave”, señaló.

“Diego es libre de decir lo que quiera en redes, pero lo hizo después de la reunión en que le pedimos disculpas. Creo que se cruzó un umbral peligroso“, sentenció.