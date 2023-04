No se cansa de luchar. El histórico boxeador nacional Martín Vargas, enfrenta día a día las secuelas de una meningitis que casi le quitó la vida.

Así lo admitió el propio exdeportista en el programa de conversación ‘Te paso a buscar’, de Canal 13, que lidera Francisco Saavedra.

En el capítulo, que saldrá a la luz este sábado, el rostro invita al exdeportista a dar un paseo en el Ford Falcon rojo. Ahí Vargas recuerda sus inicios en el boxeo y grandes anécdotas dentro del ring, como también los duros momentos personales que le ha tocado vivir.

Junto al animador del espacio, Martín Vargas revivirá la vez que casi perdió la vida. Porque pese a que actualmente se encuentra en buen estado de salud, Vargas debe medicarse todos días a causa de una meningitis que sufrió.

“Tengo que tomar remedios de por vida. Es más, tengo siete operaciones en la cabeza por una meningitis que contraje en el hospital. Me hice unos exámenes médicos y salí con dolores de cabeza, pero no le tomé importancia”, explica.

“Al otro día volví al hospital, y de ahí no me acuerdo de nada. Estuve en coma inducido casi cuatro meses, o sea, prácticamente muerto”, asegura.

Su gran derrota deportiva: “Me drogaron, pero nadie me creyó”

Por otra parte, Martín Vargas rememorará una de sus mayores decepciones, cuando en la final de 1980 por el Campeonato Mundial en Japón, perdió la última chance que tenía de quedarse con el título. Sin embargo, lo que más le duele es que, según él, perdió con trampa.

Dentro de ese contexto, rememorará que “me drogaron, pero nadie me creyó. Yo reaccioné cuando ya había terminado la pelea, cuando estaba en la tina, y no me acordaba que había peleado”.

“La mayoría decía en ese tiempo que yo había peleado en estado de ebriedad”, lamenta.

Consignar que el capítulo podrá ser visto en vivo por las pantallas del 13. ‘Te paso a buscar’ y su temporada 2023 se emite todos los sábados después de “Teletrece central”.