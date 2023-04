La atleta escocesa Joasia Zakrzewski ha sido descalificada del ultramaratón de Mánchester a Liverpool tras realizar un tramo de la prueba en automóvil.

De manera insólita en el atletismo, la deportista recorrió cuatro kilómetros de la prueba en el auto de un amigo y finalizó en tercera posición del certamen de 80 kilómetros entre las ciudades inglesas.

En declaraciones a la BBC, Zakrzewski se ha excusado revelando que se perdió a mitad de la prueba. La corredora explicó que comenzó a sentir dolor en una pierna, por lo que cuando vio a uno de sus cercanos en una de las veredas del camino, le pidió que si le podía acercar al próximo punto de control.

“Mi intención era retirarme, pero los organizadores me dijeron que me arrepentiría si no acababa, por lo que seguí de forma no competitiva, intentando no adelantar a la compañera que tenía delante y no intervenir en el devenir de la carrera”, aseguró.

No obstante, la escocesa no sólo se ubicó en el tercer lugar, sino que también recibió un trofeo por ello.

“Cometí un error gravísimo al aceptar el premio y debería devolverlo. Estaba cansada y con jet lag. No me encontraba bien y no pensaba claro. Soy una idiota por lo que hice y me gustaría disculparme”, manifestó.

Zakrzewski, de 46 años, tiene una amplia trayectoria en el atletismo y, pese a residir en Sidney, compite bajo la bandera de Gran Bretaña, con quienes ganó una plata en 2011 y el bronce en 2014 y 2015 en los campeonatos del mundo de 100 kilómetros.