El total de detenidos con relación a las alteraciones provocadas en la carrera hípica Grand National disputada este sábado en el Reino Unido, cuyo comienzo se vio retrasado por un grupo de animalistas, ascendió a 118, según confirmó la policía británica.

Si bien el cuerpo de Merseyside retuvo inicialmente a nueve personas que lograron acceder al hipódromo de Aintree, cercano a Liverpool (Reino Unido), posteriormente confirmó que sus agentes efectuaron 118 arrestos tanto por “daños criminales y delitos de orden público”, algunos producidos antes de la carrera y otros relacionados con protestas que bloquearon la carretera M57.

Los incidentes retrasaron 14 minutos el comienzo del evento, en el que se impuso el caballo ‘Corach Rambler’, montado por el jockey Derek Fox.

En el accidentado evento, el caballo ‘Hill Sixteen’ falleció a consecuencia de una caída producida en el primer obstáculo.

Se produjo una fractura en el cuello y tuvo que ser sacrificado. Lamentablemente esta fue la tercera muerte tras las de ‘Dark Raven’ y ‘Envoye Special’ el sábado y el jueves respectivamente durante otras carreras del Grand National Festival.

En un escueto comunicado, la policía señala que “justo después de las 17:00 (hora local), un gran número de manifestantes intentaron acceder a la carrera”.

“Se evitó que la mayoría rompiera las vallas que la delimitaban pero nueve individuos consiguieron entrar a la carrera y más tarde fueron detenidos por agentes”, explica el cuerpo.

Imágenes de televisión mostraron cómo algunos activistas intentaban atarse a las vallas antes de ser retirados por la policía, mientras que otros trataban de escalar para acceder al terreno o se pegaban con pegamento al vallado de seguridad.

El grupo animalista Animal Rising, que previamente se había manifestado a las afueras del recinto, confirmó en redes sociales que sus activistas habían accedido al evento.

Nothing to see here. Just loose horses piling into fences. The horses love it apparently!#nothingtoseehere #grandnational pic.twitter.com/jgYdlJXySc

— Julie McHamish (@julesmchamish) April 15, 2023