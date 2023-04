Uno de los mayores exponentes de Ajedrez a nivel planetario es el polémico Magnus Carlsen, competidor noruego que hasta hace unas horas ostentaba el título de campeón mundial de la disciplina, protagonizó una furiosa reacción tras perder su último duelo por culpa de un error de su mouse.

En la final de perdedores de Champions Chess Tour Chessable Masters 2023, el europeo perdió su último duelo como campeón del orbe ante Hikaru Nakamura, luego de un extraño error del mouse de su computadora.

Luego de haber igualado en las dos primeras partidas, se batieron por la definición en la modalidad Armageddon que se destaca debido a que las piezas negras son consideradas ganadoras también con el empate y comienzan el juego con menos tiempo para decidir en el reloj que las blancas.

Tras un complicado compromiso, Nakamura tomó la ventaja y se encontraba a la espera de los movimientos de Carlsen, cuando el noruego resbaló con su mouse y posicionó- sin querer- a su reina en F6, lo que le dio la posibilidad a Hikaru de dar el golpe final y quedarse con la definición.

Magnus, al percatarse del error y la posterior derrota estalló en furia con su aparato, ya que fue su última partida como campeón del mundo.

Cabe recordar que el escandinavo renunció a su galardón como el mejor planetario tras retirarse del Campeonato Mundial de Ajedrez de 2023 hace tan solo 1 mes, manifestando que busca abrir paso a la nueva generación del Ajedrez.

Agony for Magnus and a fist-pump for Hikaru as a mouse-slip decides a huge Armageddon battle! https://t.co/Vm2mbF9N0S#ChessableMasters #ChessChamps pic.twitter.com/jXrQmeDbYE

— chess24.com (@chess24com) April 6, 2023