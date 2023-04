No estuvo planeado, pero fue épico. Así puede definirse el momento de Snoop Dogg en WrestleMania 39, el cual, se llevó todas las miradas en el evento cumbre de la lucha libre mundial.

El rapero entró de ‘urgencia’ en un segmento planeado originalmente para Shane McMahon y The Miz dentro del ring de WWE.

Transcurrían dos minutos de la lucha entre estos últimos en el ring, cuando McMahon se lesionó la rodilla involuntariamente, solicitando la intervención del personal médico de la mencionada compañía.

Ante ello, el Miz siguió actuando de forma normal y siguió con la trama de la lucha mientras el exmandamás de la World Wrestling Entertaiment estaba siendo atendido y entonces, ocurrió lo improvisado.

Snoop Dogg terminó por ingresar al ring, -a pesar de que en la previa fue solo anfitrión- para propinarle un fuerte puñetazo The Miz, ante la sorpresa del público.

Posteriormente, el artista finalizó su intervención no pactada con un icónico movimiento de la WWE: el codazo del pueblo (People’s Elbow) de The Rock, para vencer en el combate.

Hey @TheRock, @SnoopDogg just delivered a #WrestleMania style People's Elbow to @mikethemiz and it was AWESOME!!! pic.twitter.com/H0FiZo30Vw

— WWE (@WWE) April 3, 2023