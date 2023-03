Un deporte que mueve a multitudes en Norteamérica es sin dudas el Hockey sobre hielo, competencia que se practica intensamente en suelo estadounidense y canadiense, pero que por estas horas se encuentra en el centro de la polémica por la decisión tomada por un jugador de San José Sharks.

Resulta que los ‘Tiburones’ protagonizaron una semana en apoyo a la comunidad LGBTIQ+ y en la ‘Noche del Orgullo’ sus jugadores debían ocupar una polera de entrenamiento con los colores alusivos al movimiento, pero el portero James Reimer, se negó a utilizar la indumentaria y esto le valió un castigo.

El guardameta del conjunto de la NHL, no disputó minutos en la noche de día domingo y su equipo cayó por 4 a 1 ante New York Islanders.

Tras su sanción, el portero redactó un comunicado en donde reveló motivación para no llevar los colores de la comunidad que lucha por ser reconocida en todo el mundo.

En sus palabras, Reimer afirmó: “Durante los 13 años de mi carrera en la NHL, he sido cristiano, no solo en el título sino en la forma en que elijo vivir mi día a día. Tengo una fe personal en Jesucristo, que murió en una cruz por mis pecados y, en respuesta, me pide que ame a todos y que lo siga“.

“No tengo odio en mi corazón por nadie y siempre me he esforzado por tratar a todos los que me encuentro con respeto y amabilidad“, indicó.

Así también, reconoció que “en este caso específico, elijo no respaldar algo que va en contra de mis convicciones personales que se basan en la Biblia, la máxima autoridad en mi vida. Creo firmemente que cada persona tiene valor y la comunidad LGBTIQ+, como todas las demás, debe ser bienvenida en todos los aspectos del juego de hockey“.

El comunicado de San José Sharks

No obstante, desde el elenco norteamericano también expresaron su postura tras lo ocurrido con su jugador y recalcaron que “reconocemos y aceptamos los derechos de las personas a expresarse, incluido si eligen expresar sus creencias, independientemente de la causa o el tema”.

A statement from Goaltender, James Reimer: pic.twitter.com/GwhWxhbmb4 — San Jose Sharks (@SanJoseSharks) March 18, 2023

“Como organización, no flaquearemos en nuestro apoyo a la comunidad LGBTIQ+ y continuaremos alentando a otros a participar en una alianza activa”, enfatizaron.

La complicada situación que protagonizó Reimer puede arrastrar consecuencias para su continuidad en la competitiva liga de la disciplina, ya que al finalizar la temporada será agente libre y firmar por otro equipo le puede ser difícil tras su postura frente a este tema.

Así lo reconoció el propio arquero al destacar que “mentiría si dijera que eso no fue algo que se me pasó por la cabeza. Estoy seguro de que hay personas en la gerencia o propiedad del equipo que no verán esto con buenos ojos”.

“Al mismo tiempo, espero que haya otro puñado de personas que me respeten por defender lo que creo y eso es una gran parte de lo que soy“, finalizó.