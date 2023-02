Los Kansas City Chiefs se quedaron esta noche con el Super Bowl 2023, convirtiéndose en los campeones de la temporada de la National Football League (NFL), tras derrotar por 38-35 a los Philadelphia Eagles.

Pese a ir abajo en el marcador durante largos pasajes del partido, el conjunto de la División Oeste de la Conferencia Americana marcó diferencias en el último cuarto y se quedó con los máximos honores en la prestigiosa liga de fútbol americano.

Los Chiefs arribaban a la definición en el State Farm Stadium de Glendale (Arizona, EE.UU.) con un balance de 14 victorias y 3 derrotas, como los mejores de la Conferencia Americana (AFC).

Tras ganar el Super Bowl LVII, en su tercera definición en cuatro años, el team de Kansas City sumó su tercera consagración tras las conseguidas en 1970 (IV) y en 2020 (LIV).

En tanto, Philadelphia no consiguió atesorar el segundo anillo de su historia tras estrenar su palmarés en el Super Bowl de 2018 (LII).

Apuntar que las franquicias de New England Patriots (2002, 2004, 2005, 2015, 2017 y 2019) y Pittsburgh Steelers (1975, 1976, 1979, 1980, 2006 y 2009) son las más ganadoras en el evento máximo de la NFL (seis títulos).

THE @CHIEFS ARE SUPER BOWL CHAMPIONS ONCE AGAIN! #SBLVII pic.twitter.com/8PKGl0T9zj

— NFL (@NFL) February 13, 2023