No pudo celebrar. La selección chilena de hockey césped varones, Los Diablos, sumó su segunda derrota en el Mundial Adulto que se está disputando en India, específicamente en Bhubaneswar y Rourkela.

El combinado nacional no pudo contra Malasia, décima del ranking internacional, pese a dar una dura pelea a lo largo de los 60 minutos de juego, y terminó vencido por 3-2.

Juan Amoroso (19′) y Martín Rodríguez (28′) marcaron en favor del representativo chileno. Sin embargo, Razie Rahim (25′), Ashran Hamsani (40′) y Norsyafiq Sumantri (41′) lo hicieron para el rival.

Con este resultado, Chile quedó en el fondo del grupo C, pues había perdido también en su debut contra Nueva Zelanda (3-1).

Lo positivo para el conjunto chileno es que en ambos compromisos ha exhibido buen nivel, parándose de ‘tú a tú’ con selecciones de mayor experiencia y bagaje en el plano internacional, demostrando que la brecha se ha acortado considerablemente.

Recordemos que es la primera vez en la historia que los Diablos dicen presente en una cita mundialista de la categoría adulta. Todo un mérito deportivo.

Consignar que La Roja cerrará la fase grupal nada menos que ante Países Bajos, finalista de la última edición y tercero del listado Mundial. A seguir dando pelea.

