Ha nacido en Europa el Consorcio Internacional del Deporte Femenino (ICFS), ente que promete “defender” a las mujeres de la irrupción de atletas trans.

Según detalla 20 Minutos, la misión de la ICFS será “defender la preservación de las categorías deportivas femeninas en todo el mundo” frente a las leyes trans que, a su juicio, “están abriendo el deporte femenino a los deportistas hombres”.

Esta alianza reúne a varias agrupaciones de Reino Unido, España y Francia, a las que se han sumado organizaciones de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

“En el deporte compiten los cuerpos no los sentimientos. La ventaja competitiva entre hombres y mujeres, pone en grave riesgo los logros deportivos de las mujeres”, afirmaron desde la Alianza Contra el Borrado de Mujeres, grupo fundador que se define “feminista” pero que no reconoce la identidad de género.

“El Consorcio Internacional del Deporte Femenino busca dar una respuesta global y unitaria a los movimientos internacionales que desprecian los códigos y valores del juego limpio en que se basan las categorías deportivas”, agregaron.

Irene Aguiar, miembro de la Alianza Contra el Borrado de Mujeres, comentó al citado medio que “en España mujeres y niñas se están quedando sin sus oportunidades en el deporte”.

“Están perdiendo los títulos, premios, reconocimientos y oportunidades que tanto trabajo les ha costado lograr, para incluir en su lugar a varones auto-identificados mujeres”, añadió Aguiar.

Desde el Consorcio apuntan a que las categorías del deporte femenino deben incluir únicamente a mujeres biológicas, en una postura que de seguro provocará discusión por el aumento en el número de mujeres trans que se aventuran en alguna disciplina atlética.

This is the BIG DAY:

Global launch of the #ICFS.

See our #PressRelease here.

It can also be found at our website: https://t.co/36CSv7L57Jhttps://t.co/gZsfjaK8o5

We are here to advocate for the female athlete.#SaveWomensSports #Fairness4Females pic.twitter.com/Y03rJRFZsg

— International Consortium on Female Sport (ICFS) (@ICFSport) January 9, 2023