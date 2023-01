Damar Hamlin conmocionó al mundo del deporte el pasado lunes, luego de que el jugador de los Buffalo Bills de la NFL sufriera un paro cardíaco y se desplomara en pleno partido ante los Cincinnati Bengals.

El safety de 24 años, vale recordar, recibió un golpe en el pecho y, tras ponerse en pie, se desvaneció en el césped del Paycar Stadium, donde recibió reanimación cardiopulmonar para después abandonar el recinto en ambulancia.

El jugador de los Bills ha evolucionado favorablemente con el paso de los días y, según detalla Mundo Deportivo, su primera acción al despertar ha dejado atónitos a los médicos del hospital de la Universidad de Cincinnati.

De acuerdo al citado medio, apenas Hamlin despertó le preguntó por escrito a los doctores “ganamos el partido” (Did we win?). “Sí, ganaste. Has ganado el juego de la vida”, fue la respuesta de uno de sus cuidadores.

Tras conocerse sobre la positiva evolución del safety de Buffalo, fueron los propios Bills los que publicaron un comunicado dando más detalles de la salud del deportista.

“De acuerdo a los médicos que atienden a Damar Hamlin en el Centro Médico de la Universidad de Cincinnati, él ha mostrado un gran progreso en las últimas 24 horas. Mientras sigue en estado crítico, él ha demostrado que está neurológicamente intacto. Sus pulmones sigue sanando y está mostrando un avance continuo”, señalaron desde la franquicia de la NFL.