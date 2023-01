Hace unos días, se vivió una de las escenas más escalofriantes en la historia de la NFL, luego de que Damar Hamlin cayó desvanecido en el terreno de juego, en un compromiso entre los Buffalo Bills vs Cincinnati Bengals.

Desde ese día, la atención del mundo del deporte se posó sobre Estados Unidos para informar el estado de salud del deportista, quien tuvo que ser atendido de urgencia sobre el campo de juego, donde se le aplicó RCP ante la mirada atónita de los jugadores como espectadores del encuentro.

Ahora, el reportero Cameron Wolfe del medio NFL Network, entrevistó al tío del ‘3’ de los Bufallo Bills, Dorrian Glenn, quien actualizó el estado de salud de su sobrino que ya lleva días en un hospital.

En sus palabras, Dorrian señaló que “está conectado a un ventilador pero que ha mejorado al 50 % del oxígeno necesario después de estar al 100 %. Todavía está sedado, pero el objetivo principal es recuperarse para respirar por sí mismo y sanar los pulmones”.

Just spoke with Dorrian Glenn — Damar Hamlin’s uncle — who said his nephew is on a ventilator but he’s improved to 50% oxygen needed after being at 100%. He’s still sedated but main focus is recovering to breathe on his own & healing lungs.

Full interview on @nflnetwork: pic.twitter.com/lsCSrlrjKf

— Cameron Wolfe (@CameronWolfe) January 4, 2023