Para algunos ya es conocida la historia de Sammis Reyes, quien se convirtió en el primer chileno en jugar en la NFL, la liga de fútbol americano en los Estados Unidos. A él podría sumarse otro representante nacional si las cosas siguen bien, Tony Rojas.

Sacrificio, talento, penas y alegrías, elementos que ha tenido la carrera de Sammis en Norteamérica, que por estos días lo tiene luchando por un puesto en los Chicago Bears. Y a él quiere emular Rojas, un “teenager” de sangre chilena que se convirtió, con el dorsal 5, en la gran figura de los Fairfax Lions de Virginia en la temporada 2022.

Ahora, este 2023, el nacional ya tiene nuevo desafío: defenderá los colores de los Penn State Football, de la Universidad de Pensilvania, donde estudiará becado, periodismo deportivo.

Sus redes sociales aumentan cada día, la prensa estadounidense ya lo cita y lo destaca, es más, el Washington Post le ha realizado varias notas donde resaltan todo el potencial y sus virtudes, pese a su corta edad.

“Me encanta el choripán, las empanadas y las lentejas. Entreno muy fuerte todos los días para llegar a la NFL, porque creo en mis capacidades y es mi sueño”. Son las premisas de este joven deportista que, en poco tiempo, ha escalado en el rendimiento del fútbol americano, primero en Virginia (donde vive con su familia) y este año lo pretende hacer en la Universidad de Pensilvania, lugar que lo recibió como todo un “rockstar”.

Sabe que el camino es largo para llegar a un sitial importante, como lo han realizado sus ídolos deportivos, Sammis Reyes y Alexis Sánchez. “Ellos representan el sacrificio que se necesita para triunfar, además que nunca olvidan sus raíces y del lugar de donde vienen”. Palabras de Tony Rojas, quien por su potencial y estatura también destacó en el básquetbol, incluso en el fútbol, pero se quedó con su variante norteamericana, su gran pasión.

Thankful to be named All-Met Player Of The Year!! thank you to my teamates and coaches! pic.twitter.com/11L21hRBzV

