Un escándalo de grandes proporciones enfrenta en la actualidad el dueño de la UFC, Dana White, con su esposa Anne.

Resulta que el jefe de la principal compañía de artes marciales mixtas y su mujer se agredieron mutuamente durante el festejo de año nuevo, en la zona VIP de un club nocturno en México.

El hecho, registrado en el Squid Roe de Cabo San Lucas, fue grabado y difundido por otros presentes en el lugar.

Las imágenes son contundentes: Anne da una fuerte bofetada a Dana y su esposo contesta con una serie de golpes al rostro.

🚨| @TMZ have released footage that shows UFC president Dana White slapping his wife Anne White after she slapped him in a night club on New Years Eve.

White has since apologised saying, “there was definitely a lot of alcohol, but there’s no excuse.”pic.twitter.com/UcDGPv5RO4

— The MMA Media (@The_MMA_Media) January 3, 2023