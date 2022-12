Triunfazo. Las Diablas, la Selección femenina de Hockey Césped, sumó su primera victoria en la Nations Cup tras vencer 2-1 a su similar de Sudáfrica.

Luego de caer ante India en el debut (3-1), el combinado nacional estaba obligado a ganar para seguir con vida en el certamen internacional. Y cumplieron.

Sin embargo, fueron las sudafricanas las que se pusieron en ventaja en el segundo cuarto, complicando por momentos los planes de Chile.

Pero en ese momento apareció la genialidad de Manuela Urroz, quien desvió una bocha en el momento preciso para descolocar a la portera rival y poner el empate antes del fin de la primera mitad.

Cuando el encuentro ya se iba, a solo 49 segundos del final, Fernanda Villagrán marcó el gol definitivo que permitió la remontada de Las Diablas y su primer triunfo en la Nations Cup.

Vale recordar que el certamen entrega cupos a la Pro League, torneo que reúne a le élite del Hockey Césped a nivel internacional.

El último duelo en fase de grupos para Chile será ante Japón, que cayó este lunes 2-1 ante India y había debutado venciendo por igual marcador a Sudáfrica.

Full-Time: Chile 2-1 South Africa@HockeyChileDam score with just 49 seconds left to take all 3 points and stay alive in the #FIHNationsCup!

📲Watch every game live on https://t.co/71D0pOH5QG. Passes available worldwide.@chile_hockey#CHIvRSA #HockeyEquals #HockeyInvites pic.twitter.com/LVbgSvocyo

— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) December 12, 2022