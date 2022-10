Sin duda una lamentable noticia para la atleta británica Eilish McColgan, quien logró marcar un récord en una importante carrera en Escocia, pero que lamentablemente, por un desajuste de la organización de la competencia, no fue convalidado.

El registro de la inglesa, lo consiguió en la Great Scottish Run, obteniendo un tiempo de 30 minutos y 18 segundos, en los 10K, algo que hasta ese momento era una nueva marca en la competencia escocesa, pero hoy eso fue invalidado.

Esto se debe, a que según diversos medios de Gran Bretaña, los días posteriores a la carrera, los participantes revisaron sus máquinas que miden la distancias recorridas, en donde encontraron que faltaban algunos metros para completar los 10 kilómetros que tiene de limite la competencia.

Luego de que los atletas dieran este llamado de atención, la organización realizó una investigación, que ayudó a dilucidar que fue lo ocurrido en la misteriosa carrera.

Según las declaraciones de uno de los integrantes de la directiva de la carrera, se informó que “después de una investigación interna, hemos establecido que le faltaban 150 metros. El déficit en la distancia se debió totalmente a un error humano. Un área del campo no fue diseñada de acuerdo con los planes previamente acordados”.

“Este error tuvo un impacto marginal en la media maratón, pero estaba dentro de la tolerancia y el recorrido del día era válido. Estamos extremadamente decepcionados de que esto haya sucedido en los 10K, en lo que fue un regreso increíblemente positivo a la ciudad para la Gran Carrera Escocesa después de la pandemia”, indicaron.

Debido a la falta de los metros en la competencia, se debió invalidar el récord obtenido por la corredora inglesa, quien expresó su sentir, luego de conocer la determinación.

Con relación a esto, la mujer reveló: “Los organizadores me han pedido disculpas. Se sienten muy avergonzados. No tengo malas palabras que decir. Hubiera sido genial terminar mi temporada con mi mejor marca y otro récord, pero para mi no es el fin del mundo”.

“Estoy segura de que hay muchas carreras alrededor del mundo que no están medidas correctamente y la única razón por la que destaca en esta ocasión es porque batí un récord”, confesó, calmando las tensiones tras su marca invalidada.