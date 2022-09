El boxeador colombiano, Luis Quiñónez, se encuentra en coma inducido tras ser operado de un coágulo en el cerebro, después de desplomarse durante la pelea que disputó este sábado en Barranquilla contra su compatriota, José Muñoz.

Quiñónez, oriundo de Bucaramanga y que pelea en el peso de las 135 libras, antes del enfrentamiento con Muñoz, en el coliseo Elías Chegwin, estaba invicto, con diez peleas ganadas como profesional, seis de ellas antes del límite.

El púgil se desplomó en el último de los ocho asaltos a los que estaba pactado el combate por el título nacional welter junior, luego de un intercambio de golpes en los que dejó de responder a su rival y no recobró el conocimiento.

José Muñoz with the KO over Luis Quiñonez after a very contested #boxing matchup…. Quiñonez still on the canvas getting medical attention. #Barranquilla #ESPNKnockOut #Boxeo pic.twitter.com/Wqzb1CNVw4

