Sigue la polémica en el mundo del ajedrez, luego de que el campeón, Magnus Carlsen, se retirara de un torneo acusando una posible trampa, que según los rumores, involucrarían microchips en el ano de un joven estadounidense.

Se trata de Hans Niemann, de 19 años, quien de acuerdo a los comentarios en Internet, incluso de Elon Musk, habría utilizado algún mecanismo para llegar a los logros obtenidos hasta ahora.

El pasado 5 de septiembre, Magnus Carlsen, 5 veces campeón mundial de ajedrez, dijo en Twitter: “Me retiro del torneo, siempre he disfrutado jugando en el club de San Luis y espero regresar”.

Esto, luego de su derrota inesperada en la tercera ronda frente al estadounidense Hans Niemann, de 19 años, 43º jugador mundial e invitado de último minuto a la prueba.

En la oportunidad, Carlsen añadió un vídeo del entrenador portugués José Mourinho, donde dice: “Prefiero no hablar, si hablo voy a tener graves problemas”.

La acusación del campeón trajo consecuencias: la organización del torneo decidió atrasar 15 minutos la difusión de las partidas e hizo un examen a los jugadores con un escáner de radiofrecuencia.

En ese sentido, el jugador de ajedrez Hikaru Nakamura, acusó a Niemann de hacer trampa y la plataforma mundial en línea, Chess-com, prohibió su cuenta.

Este jugador tuvo una aceleración fulgurante, convirtiéndose en uno de los que más puntos ganó en la clasificación mundial desde 2021.

El más loco de los rumores que surgió a raíz de la acusación es que Niemann se introdujo un microchip en el ano, que provocó hasta la atención del propietario de Tesla, el multimillonario Elon Musk.

“El talento alcanza un objetivo que nadie más puede alcanzar. El genio alcanza un objetivo que nadie puede ver (porque está en tu trasero)”, escribió Musk en un post que más tarde eliminó.

Junto con la cita, Musk tuiteó el vídeo de un creador de contenidos que afirmaba que Hans podría haber estado utilizando bolas anales. El creador tuiteó el vídeo con la leyenda: “Actualmente obsesionado con la idea de que Hans Niemann ha estado haciendo trampas en el torneo de ajedrez utilizando bolas anales inalámbricas que le hacen vibrar las jugadas correctas”.

