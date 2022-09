El Ministerio del Deporte sale a la luz y no por algún logro de importancia en la cartera. Bernardo Santander, quien fuera jefe de la División de Infraestructura y Recintos Deportivos de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, lanzó duros dardos contra la ministra Alexandra Benado.

La fuerte denuncia acusa malos tratos y polémicas decisiones, estas últimas a la hora de priorizar construcción de infraestructura para las comunas más vulnerables del país.

Santander, que dejó hace poco más de un mes su cargo en el Mindep, declaró en diálogo con AS Chile que “fue una relación compleja desde el comienzo. (El trato) Fue pésimo, pues nunca hubo cercanía, nunca hubo una relación grata y siempre desplegó una cultura de cancelación conmigo”.

“Me solicitaba tareas incumplibles solo para fastidiar, porque yo cumplía igualmente con las entregas y no eran consideradas“, agregó.

No todo queda ahí. Reveló también que “no consideró nuestra propuesta de ‘Plan Nacional de Infraestructura Deportiva’, aunque sí desplegó ante la Comisión de Deportes del Congreso nuestra fórmula de priorización de infraestructura a las comunas más vulnerables del país. Lo que no dijo allí es que sólo sería para comunas donde no hubiesen alcaldes de oposición”.

“Nos hicieron sacar a los alcaldes que no eran partidarios del Gobierno. Tuvimos que hacer un filtro medio extraño (…) La ministra Benado lo instruía de forma solapada, nunca directamente, ni por escrito. Esa situación dejó muy mal a todo el equipo, pues nuestro trabajo tenía que ver con posicionar infraestructura deportiva en los territorios donde había mayor vulnerabilidad, fuera descentralizado de Santiago y de las cabezas regionales, hubiera democratización en los procesos y con enfoque de género y sustentabilidad. Sin embargo, todo quedaba supeditado a si el alcalde era o no de oposición“, complementó.

Santander también se refirió a las demoras en las obras para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, evento que se desarrollará del 20 de octubre al 5 de noviembre del 2023, apuntando a otras polémicas determinaciones de la autoridad.

“Cuando llegamos al Ministerio había muchos procesos ralentizados por gestiones faltantes o pendientes -desde la administración de Piñera-, pero ese argumento tuvo cabida los primeros 30 días de nuestro Gobierno. Después de eso ya había que hacerse cargo de los problemas, fueran heredados o no”, dijo.

“Evidentemente esa declaración es una salida fácil, mediocre y simplista que debería borrarse para siempre del Ministerio. Ya estamos en esto y hay que trabajar en corregir las desviaciones en el plazo”, añadió.

Para terminar, el exfuncionario del Mindep lanzó otra ‘perlita’: “También me llama la atención que las empresas que postulan a los proyectos siempre son las mismas“.

Esta revelación ocurre justo en momentos que el Presidente Gabriel Boric concretará un cambio de gabinete, casi 48 horas después del claro triunfo de la opción Rechazo en el Plebiscito de Salida 2022.

Denuncias e irregularidades en el pasado

Recordar que esta no es la primera vez que Benado recibe acusaciones de abuso y maltrato laboral en su contra. Tras ser nombrada por el mandatario como ministra del Deporte, la exseleccionada chilena de fútbol recibió la queja de periodistas que trabajaron con ella en Londres 38: “Fue mi jefa. Maltratadora y, desde mi punto de vista, bastante ineficiente, cosa que se lo dije cuando renuncié. Terminó por acabar con todo el equipo original. Sobre mí ejerció maltrato psicológico”, relató la periodista Lissette Fossa.

A esto se suma las horas extras ilegales de la actual ministra del Mindep en la Municipalidad de Providencia. La Unidad de Investigación de BioBio Chile reveló que cuando era funcionaria de la entonces alcaldesa Josefa Errazuriz, Benado -pese a estar de vacaciones en Brasil- percibió en 2014 recursos fiscales por trabajos que nunca fueron realizados.

Tras ser denunciada, declaró que firmó la hoja de asistencia sin saber que ello no procedía. Debió devolver más de un millón de pesos.