Bajo un despejado cielo en Val di Sole, Italia, se recibió el evento más esperado del mundo del ciclismo: la final de la Copa del Mundo Mercedes-Benz UCI, donde se correría el último circuito de la temporada y se entregarían los títulos ganadores.

Hasta aquí llegó el chileno Martín Vidaurre, quien cada fecha corrida destacó con su espectacular desempeño, no siendo esta la excepción, tras adjudicarse un nuevo y contundente triunfo, que lo terminó de consagrar oficialmente bicampeón mundial en la categoría Cross-Country Sub 23.

El gran evento de Val di Sole, esperó a sus competidores con una pista rediseñada que a los pilotos de la categoría XCO los desafió con muchas subidas técnicas en la emocionante fecha final de la Copa, que finalmente Vidaurre lideró de principio a fin.

“Fue con corazón. Fue táctico. Me escapé solo. Me la jugué porque no me sentía bien. Me acalambré en la penúltima vuelta, pero la saqué con corazón y con cabeza, como aprendimos todo el año”, comentó al finalizar.

De esta manera, el atleta Red Bull da por finalizada una arrasante temporada 2022 de la UCI, con ocho aplastantes victorias de nueve carreras corridas, y un total de 1055 puntos acumulados en la tabla general, que dispusieron una brecha de más de 400 puntos con quien lo escolta en ésta, el canadiense Carter Woods.

Lo que viene ahora para Martín, es comenzar a preparar su transición a la categoría Elite el próximo año, una etapa que lo tiene muy emocionado. Además de esto, el bicampeón no cesará en su entrenamiento para el siguiente gran desafío: Los Juegos Olímpicos Paris 2024, donde buscará repetir este éxito.