El último registro público de Mike Tyson ha generado preocupación en el mundo del boxeo y del deporte. Y es que el expugilista fue captado, en el aeropuerto de Miami (Estados Unidos), con un frágil semblante y un complejo estado de salud.

El multicampeón emprendió un vuelo, no sin antes atender a sus fanáticos, que pudieron tomarse fotografías con el ícono del deporte estadounidense. En ellas se pudo apreciar a un débil ‘Iron Mike’ que se encontraba en silla de ruedas y apoyado de un bastón cada vez que se mantenía de pie.

De acuerdo a diversos medios locales, Tyson habría sufrido un ataque de ciática en la parte baja de su espalda, que lo tendría con problemas para caminar y mantenerse erguido, tal como se le pudo ver hace unas semanas en New York.

Boxing legend Mike Tyson has been pictured using with a walking stick for assistance.

Not too long ago, the baddest man on the planet said on his Hotboxin' podcast that he believes he is going to die "really soon".

🎥 The Sun

#boxing #boxeo #miketyson #thesun #champion pic.twitter.com/AU3q0uwJM8

— Home Of Boxing In Africa (@KboXtv) July 29, 2022