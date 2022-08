Sammis Reyes, el primer chileno en llegar a la National Football League (NFL), podría poner fin a su temporada 2022-2023 sin que ni siquiera arranque.

Y es que el nacional, perteneciente a los registros de Washington Commanders, sufrió una lesión que podría dejarlo sin equipo por todo el campeonato.

A través de un escueto comunicado, el elenco de la capital estadounidense reveló que el chileno y Alex Armah fueron incluidos en la lista de reservas y lesionados.

¿Qué significa lo anterior? Que las opciones de Sammis Reyes de sumar minutos en la próxima temporada se ven radicalmente reducidas.

Surgen dos opciones para el exjugador de baloncesto en este escenario y, ambas, son riesgosas para su carrera.

La primera es acatar la decisión y que, en las próximas semanas, llegue a un acuerdo con Commanders para salir de la citada lista y poder jugar una vez que supere sus molestias de isquiotibiales.

La segunda es rescindir su contrato, que tiene vigencia hasta 2023, y fichar como agente libre en otro de los 31 equipos que componen la NFL cuando dejé atrás su dolencia.

Vale señalar que la nueva temporada en la principal liga de football americano del mundo arranca este 8 de septiembre. El domingo 11, Washington debe recibir a los Jacksonville Jaguars.

We have made multiple roster moves:

–Released the following players:

CB De’Vante Bausby

G Deion Calhoun

–Placed the following players on the Reserve/Injured List:

FB Alex Armah

TE Sammis Reyes

— Washington Commanders (@Commanders) August 16, 2022