La nigeriana Tobi Amusan, que no estaba entre las grandes favoritas en los 100 metros vallas, conquistó en el mismo día, por separado, la medalla de oro en la final de los Mundiales de Eugene y un nuevo récord mundial en semifinales, puesto que su tiempo ganador (12.06) fue conseguido con viento ilegal de 2,5 metros por segundo.

La jamaicana Britany Anderson se alzó con la medalla de plata con 12.23, con 5 milésimas de ventaja sobre la puertorriqueña Jasmine Camacho-Quinn (12.23), mientras que la estadounidense Kendra Harrison vivió una jornada amarga: perdió su récord mundial en semifinales y fue descalificada en la final.

Las semifinales modificaron radicalmente el panorama. Tobi Amusan, de 25 años, paró el crono en 12.12, con viento favorable legal de 0,9 m/s, rebajando en 8 centésimas el récord mundial de Harrison, que databa de 2016.

Two world records in one night and she made history. Congratulations ''Toby Amusan'' we're all proud of you and your achievements keep the flag flying 🇳🇬 pic.twitter.com/UaUXoTQQAy

