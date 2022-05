Guillermo “Mito” Pereira, golfista nacional y hoy 49° del ranking PGA, rompió su silencio tras el brillante fin de semana que tuvo en el PGA Championship, segundo Major del año.

El chileno estuvo a un hoyo de lograr su primer título en el circuito y, según confesó, optó por desconectarse 48 horas tras quedar al borde un histórico logro.

“Hablé con mi familia, hablé con mi entrenador, pero no era lo adecuado estar mirando comentarios o gente que mandaba cosas”, reveló Pereira, según consigna Golf Channel.

Luego, el atleta detalló que “era darme el tiempo de, a ver, casi acabo de ganar un Major, salí tercero, es un resultado increíble, así que tratar de asimilar un poco”.

Pero durante su desconexión, redes sociales incluidas, “Mito” Pereira recibió un inesperado mensaje de una de las grandes estrellas del deporte mundial: Rafael Nadal.

El tenista español contactó al golfista nacional a través de Instagram, dejándole un mensaje al chileno que aun le cuesta asimilar.

“Recibí un mensaje que no lo podía creer, que era de Rafa Nadal. Me puso ‘felicitaciones, lástima el final, pero te estuve siguiendo toda la vuelta, un abrazo grande"”, contó Pereira.

Para cerrar, “Mito” indicó que fueron muchos los mensajes que recibió durante los dos días que estuvo al margen de todo: “Algunos me decían: ‘oye yo hice doble bogey en ese hoyo para ganar el US Open, yo también he hecho esto en el último hoyo’. Todos me decían relájate”.