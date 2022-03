La nadadora estadounidense Lia Thomas se hizo reconocida en el mundo del deporte cuando, tras realizar su transición de hombre a mujer, empezó a pulverizar los récords femeninos en Estados Unidos.

La estudiante de la Universidad de Pensilvania generó mucho debate, más aun cuando se conoció que cuando compitió en las pruebas masculinas, sus resultados eran paupérrimos.

Pero ahora, en medio de las finales de la NCAA (Asociación Nacional Deportiva Universitaria), Thomas volvió a ganar protagonismo tras imponerse en la prueba de 400 metros libres y vencer, incluso, a una medallista olímpica.

De acuerdo a La Vanguardia, jamás había ocurrido en la historia de la disciplina que una competidora de nivel olímpico perdiera ante una novata.

La ganadora de la plata en Tokio 2020, Emma Weyant, estuvo lejos de pelear por la primera plaza y quedó 2 segundos por detrás de Thomas.

Lo anterior, generó la molestia del público que, tanto en la final como en las clasificatorias, lució carteles como “salven el deporte femenino” y “es un hombre”.

Además, los asistentes comenzaban a aplaudir cuando llegaba la segunda nadadora, restándole méritos a Lia Thomas y sus victorias.

Penn’s Lia Thomas won the 500-yard freestyle at the NCAA women’s swimming and diving championships.

Thomas becomes the first known transgender athlete to win an NCAA Division I championship in any sport.

Full story from @katie_barnes3: https://t.co/mYzU5uBDpS pic.twitter.com/zgmIEgKO5x

— SportsCenter (@SportsCenter) March 17, 2022