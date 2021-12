La presencia de competidoras trans en categorías femeninas sigue causando polémica en el mundo del deporte. El último capítulo de este controversial debate se originó en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, donde, a raíz de la superioridad demostrada por la nadadora Lia Thomas ante sus rivales, se ha vuelto a instalar la discusión.

Y es que la deportista no sólo se impone frente a las demás participantes con amplia ventaja, sino que también ha batido récords tanto de la propia universidad como de la Ivy League (conferencia de la NCAA), logrando incluso, la mejor marca de 2021 en los 200 metros planos.

