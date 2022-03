El mundo del deporte ha condenado la invasión rusa en Ucrania y ha tomado drásticas medidas en contra de aquellos que representan a Rusia en diferentes disciplinas.

Sin embargo, hay deportistas rusos que se han restado de aquellas manifestaciones y sin tapujos han expresado abiertamente apoyo a su país.

Los últimos han sido dos equipos de la liga de hockey hielo ruso, el SKA Neftyanik y el Dinamo de Moscú.

Los jugadores de ambas escuadras, muy cercanas al régimen de Putin, se ubicaron dentro de la pista y crearon la polémica “Z”, símbolo que va pintado en tanques y vehículos militares rusos.

Recordemos que la polémica se originó con el gimnasta ruso Ivan Kuliak, quien en el podio de la Copa del Mundo de Doha lució en su pecho la “Z”.

La competencia la había ganado el ucraniano Illia Kovtun.

Ban these players for life!, russian hockey players show support for putins war in Ukraine. All players from the four remaining teams Dynamo Moskva, SKA Neftyanik, Vodnik and Kuzbass participated. pic.twitter.com/dfZGRExwEY

— Jonas Hillerström (@LJHillerstrom) March 12, 2022