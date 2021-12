El clavadista olímpico Ian Matos, que integró el equipo de Brasil que disputó los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016, falleció a los 32 años de edad, víctima de una infección pulmonar.

El Comité Olímpico Brasileño (COB) informó de la muerte del deportista en un mensaje en Twitter en el que expresó su “profundo pesar” por el “prematuro fallecimiento del saltador olímpico” y agradeció al nadador “por su contribución a la evolución de la modalidad”.

É com profundo pesar que recebemos a triste notícia do prematuro falecimento do saltador olímpico Ian Matos, de 32 anos. O Time Brasil agradece toda a sua contribuição para a evolução da modalidade.

Nossos sinceros sentimentos aos familiares e amigos. pic.twitter.com/K75jMxSuH2

— Time Brasil (@timebrasil) December 21, 2021