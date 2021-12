La medallista de oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio, Francisca Mardones reveló una repudiable historia que le sucedió mientras le pedía ayuda a un hombre en un supermercado, asegurando que éste le respondió: "No tengo plata".

En el marco de la Teletón 2021, la exitosa lanzadora de la bala y el disco, Francisca Mardones, compartió un lamentable relato de la discriminación que sufrió en un supermercado tras pedir ayuda debido a su movilidad reducida.

La deportista nacional de 44 años publicó en su cuenta oficial de Twitter la repudiable historia, que aseguró haberle pasado durante este mismo sábado.

“Hace un rato fui sola al supermercado. Al salir y llegar a las escaleras, le digo a un hombre de aproximadamente 35 años: ‘Hola, ¿te puedo pedir un favor?’. Me mira de reojo, ve mi silla y despectivamente me dice: ‘No tengo plata’, y se va”, reveló la ex tenista.

En ese sentido, Mardones explicó la principal razón de por qué le pidió un favor, asegurando que “sentí una tremenda impotencia, ya que sólo quería pedirle ayuda para que no se me cayeran las bolsas. No le estaba pidiendo limosna”.

Respecto del marco de la Teletón que vivió el país durante la jornada de ayer, donde la campaña logró alcanzar su meta, la multicampeona internacional sentenció: “Esas conductas siempre son reprochables y más aún en el día de la Teletón, donde se supone que todos toman más consciencia de las personas en situación de discapacidad. ¡Más empatía, por favor!”.

Qué rabia! Esto me pasó hace un rato ⬇️😡🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/mtVd5zVzi9 — Francisca Mardones (@Fran_Mardones) December 5, 2021

Cabe consignar que entre los principales logros obtenidos por la ‘Fran’, destaca la medalla de oro y récord olímpico obtenido este año en los Juegos Paralímpicos de Tokio en el lanzamiento de la bala F54.