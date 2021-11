Una excelente noticia llegó desde Dubai durante esta jornada, luego que se conociera que el chileno Fabián Huaiquiman aseguró su paso a la final del Campeonato Mundial de Karate y disputará la medalla de oro en la categoría -84 kilos.

La buena nueva llegó producto de la excelente demostración de karate del nacional en los Emiratos Árabes, donde logró dejar en el camino a rivales de Japón, El Salvador, Colombia, Albania, Países Bajos y Marruecos.

El atleta nacional de 23 años, que actualmente ocupa el puesto 50 del Ranking Mundial, es el primer chileno en avanzar a una final de un Mundial adulto de karate en 13 años. Esto, ya que el último nacional en disputar una instancia decisiva había sido David Dubó, quien por cierto se coronó campeón planetario en el año 2008.

“Estoy muy feliz, todavía estoy tratando de hacerme creer que estoy en la final del mundo. Es algo que todos los karatecas chilenos soñamos con lograr. Al comenzar la competencia no me sentía en un cien por ciento, pero en este campeonato específico le di prioridad a mi estado mental, a no sentirme tenso. Me preocupé de soltar mis técnicas y demostrarles a los jueces de lo que soy capaz”, explicó Fabián desde Dubai.

Según informaron en un comunicado de prensa, la final se disputará este sábado y el rival del deportista del Team Chile será el egipcio Youssef Badawy, número 16 del ranking mundial y dos veces ganador de una medalla de oro en las Premier League de Karate.