Nueva Zelanda ganó, este sábado, el Rugby Championship gracias a su victoria contra Sudáfrica (19-17), en el duelo que disputaron en Townsville (Australia), siendo su quinto triunfo en otros tantos partidos en el torneo.

Los ‘All Blacks’ se impusieron a los campeones del mundo sudafricanos tras un apretado partido, el encuentro número cien entre ambos equipos, gracias a un penal de Jordie Barrett al final, que ofreció a Nueva Zelanda el segundo título consecutivo en el torneo.

Cuatro penales de Barrett, el último y definitivo en el minuto 78, ayudaron a la victoria a la victoria de los campeones, que anotaron también un try, por medio de Will Jordan, al inicio del encuentro (minuto 2), que convirtió el propio Barrett.

Los Springboks también anotaron un try, gracias a Sbu Nkosi, también al inicio del partido (minuto 6), que no convirtió el pateador Handre Pollard.

De todas maneras, Pollard lograría marcar cuatro penales, igual que Barrett.

“Si alguna vez tuviéramos que elegir un triunfo poco lucido, elegiríamos éste”, resumió el técnico de los All Blacks, Ian Foster.

“Claramente se vio que iba a ser un partido disputado. Intentamos irnos en el marcador, pero no pudimos. No fue muy bonito el encuentro, pero me gustó la actitud de mi equipo al final”, añadió.

Este nuevo título confirma un poco más el dominio de Nueva Zelanda en un campeonato que ha ganado 18 veces en 26 ediciones.

Los ‘All Blacks’ siguen en carrera para el Grand Slam, que conquistarán el 2 de octubre, al mismo tiempo que la Freedom Cup, en caso de nueva victoria contra los sudafricanos.