Este domingo, la atleta nacional Macarena Reyes puso fin a su carrera deportiva. A través de su cuenta de Instagram, la destacada deportista anunció su retiro y se despide del circuito con el actual récord nacional de salto largo.

“No más saltos en la arena para mí. A pesar de ser una decisión ya tomada hace unos años, desde mi última competencia en el Sudamericano Adulto, he vivido esta nueva vida de manera silenciosa y un par de veces verbalizada”, comenzó refiriéndose la multimedallista.

Macarena no dejó pasar la oportunidad de agradecer a su núcleo, expresando que “no puedo más de felicidad por todo lo logrado. Muy agradecida por todas las personas que me rodearon en este camino, en especial a mi papá y mi mamá, dieron hasta lo que no tenían para que creciera como atleta, como profesional y como persona”.

La atleta pone fin a una carrera marcada por un sinfín de éxitos y preseas, entre las que destacan el oro en el Sudamericano Adulto 2013, plata en el Iberoamericano 2012 y Sudamericano 2017, entre otros logros.

Algunos de sus logros más destacados son:

🥇Sudamericano Adulto 2013.

🥈Sudamericana Adulto 2017.

🥈Iberoamericana Adulto 2012.

🥈Bolivariana Adulto 2017.

🥇Sudamericano Juvenil 2003.

¡Gracias por todo Maca 🇨🇱 … Éxito en lo que venga🤩! (Fin Hilo 👆)#ChileCompite pic.twitter.com/WdQbAp1MG1 — #ChileCompite (@INDChileOficial) September 11, 2021

“Soy tremendamente feliz. Entregué todo en la pista de entrenamiento y competencia. No se me queda nada en los bolsillos. Entregué la piel y los huevos”, añadió.

Cabe consignar que Reyes no descarta una carrera como entrenadora y al respecto, sentenció que “toca comenzar el siguiente proyecto. Devolver la mano al deporte chileno, profesionalizar y entregar las mejores herramientas para traer medallas porque estamos llenos de talento. Sin duda me seguirán viendo por pistas y canchas”.