El jugador chileno del Washington Football Team de la NFL, Sammis Reyes, habló este miércoles por primera vez en conferencia de prensa luego de que se confirmara que pasó el último corte y que será el primer nacional en formar parte de un equipo de la temporada regular de la NFL.

Reyes reconoció estar feliz de la noticia, habló del largo camino que ha tenido que cruzar para llegar a esto y aseguró que en ningún caso este es su último objetivo.

“Ha sido largo, mucho trabajo pero estoy feliz, han creído en mí y ya no puedo esperar a salir y demostrar que estoy listo, que de verdad quiero estar acá y que estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para hacer mejor al equipo. No solo es haber llegado al equipo, porque esa no es la última meta, la última meta es ganar. No se trata de haber llegado al equipo, se trata de salir y ganar partidos”, aseguró el chileno.

Añadió emocionado que “también represento a Chile, a toda la comunidad latina en EE.UU. y es importante para los niños ver que hay personas de nuestra raza que pueden hacer cosas grandes. Porque cuando yo estaba creciendo si no era en el soccer (fútbol) no habían estrellas, no había gente a la cual nosotros podíamos mirar y decir ‘yo quiero ser como él’. Tomo con mucho respeto y pasión el poder mostrarle otro camino a la juventud de Chile, Latinoamérica y de habla hispana”.

Consultado sobre por qué cree que quedó en la plantilla que disputará la fase regular de la NFL, Reyes reflexionó: “El entrenador siempre habla de actitud, preparación y esfuerzo. Son 3 cosas que me tomo extremadamente en serio todos los días. Creo que mi actitud siempre ha sido buena, quiero estar acá. Desde que decidí que quería jugar fútbol americano este fue mi equipo de los sueños. Mi preparación: siempre trato de hacer lo mejor que puedo, trabajo horas extra, duermo poco. Y después el esfuerzo, que es lo que trato de hacer todos los días de mi vida, seguir mejorando cada día. Creo que son las 3 cosas que mostré, pero obviamente puedo mejorar, todos pueden mejorar, pero salía y estaba siempre listo para luchar por este equipo”.

Pero Sammis Reyes no se queda ahí y ya piensa en sus próximo desafíos en lo personal. “Creo que los objetivos que tengo son bien específicos: quiero contribuir en las jugadas de Special Team, que es donde el equipo me necesita. Es algo que todavía estoy aprendiendo mucho, pero me quiero enfocar en eso. Y cuando se trata de la ofensiva, quiero ser una amenaza en las corridas y en los pases, quiero ser un TE completo”.

Trabajo en DoorDash y Washington como su casa

El chileno contó antes de estar ‘a prueba’ en Washington que hace pocos meses había trabajado en Doordash, que es una empresa estadounidense de delivery que sería algo similar a las aplicaciones que funcionan en Chile.

Ahora que ya está seleccionado y está cumpliendo sus metas, recordó todo el esfuerzo y cómo aprovecho cada segundo de su vida para prepararse para este gran reto que es jugar la temporada regular.

“Veo mi vida como un conjunto de fracasos que me llevaron a esto. A veces pienso que ven estas estrellas de la NFL que son el 1% de todos los atletas y parece una historia fácil. Los niños ven estas historias y la verdad es que hay un porcentaje tan bajo de atletas que llegan a eso. Todos tienen que trabajar, hacer grandes sacrificios para estar aquí”, aclaró.

“Me acuerdo cuando estaba hacía DoorDash. Me acuerdo ir escuchando podcasts en youtube y conectarlo al teléfono para aprender qué era una defensa 4-3. Mientras manejaba escuchaba y trataba de entender. Tomé cada segundo que pude e hice lo mejor que pude con eso. Manejar en Doordash fue una gran oportunidad porque tenía mucho tiempo sentado en el auto escuchando cosas que me ayudaron a tener una mente más fuerte. Probablemente hay muchos críticos que creen que no debería estar aquí y hay otras personas que me aman y quieren que esté aquí. Pero al final del día lo más importante es lo que uno cree de uno mismo, y yo creo que pertenezco a acá, que me quieren acá. Respetar las opiniones de los demás me ha ayudado a tener mi mente en un lugar correcto y mientras sepa que hago todo lo que puedo para representar a este equipo en el máximo nivel me puedo ir a dormir feliz”, complementó.

En la conferencia los periodistas estadounidenses le preguntaron por qué decía que Washington es el equipo de sus sueños y el chileno recordó su historia y reflexionó por todo lo que ha tenido que pasar.

“Este es el equipo de mis sueños porque me he movido tanto en mi vida…Me he cambiado de ciudad en ciudad desde que era un niño. Nunca había tenido estabilidad, ni sentido de comunidad o familia cercana…He vivido en Hawaii, en Florida, en New Orleans, en tanto lugares sin familia a mi alrededor. Finalmente estoy en un lugar en el que tengo familia cerca, mis mejores amigos, la familia de mi polola. Toda la gente que amo está aquí, excepto obvio mi familia que está en Chile, pero finalmente me siento en casa después de tantos años”, contó.

Además, reiteró un mensaje a los niños que lo ven. “El fútbol americano es un deporte caro. No es que se pueda llegar y jugar en cualquier parte. De donde yo vengo el valor de un casco es el mismo que los padres pagan por 6 meses de colegio entonces tengo claro eso. Estoy muy agradecido de la oportunidad de demostrarle a los niños que sí podemos, que la gente en Chile también puede hacer grandes cosas y que podemos dejar nuestro país y buscar mejores oportunidades, porque muchas veces no las tenemos en nuestro país de origen. Es una bendición estar acá”.