Histórico. Sammis Reyes superó este martes el tercer y último corte de jugadores en Washington Football Team, por lo que será el primer chileno en jugar una temporada oficial de la NFL.

De acuerdo a la prensa especializada en el equipo capitalino, el oriundo de Talcahuano fue incluido en la planilla de 53 jugadores.

El equipo encabezado por Ron Rivera tenía la difícil misión de sacar a 27 deportistas, luego de quedar con 80 hombres tras el segundo corte.

Había dudas en torno a Reyes ya que, tras sufrir una conmoción cerebral en un entrenamiento, se perdió el segundo partido de pretemporada y estuvo al margen de varias prácticas.

Sin embargo, con los mostrado en los duelos preparatorios ante New England Patriots y los Baltimore Ravens, al chileno le bastó para convencer al cuerpo técnico de que puede ser un gran aporte para Washington.

Así las cosas, Reyes podría disputar su primer duelo este 12 de septiembre, cuando los capitalinos reciban a Los Angeles Chargers en la primera de las 18 semanas de la temporada regular.

Per source: TE Sammis Reyes and CB Troy Apke will be on Washington's 53-man roster.

— John Keim (@john_keim) August 31, 2021