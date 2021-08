El diputado por el Distrito 8 y exatleta olímpico, Sebastián Keitel, lanzó este martes su campaña senatorial por la región del Bío Bío.

En una ceremonia de Evópoli celebrada en la Plaza de la Independencia de Concepción, Keitel se refirió a las críticas que ha recibido por su candidatura, especialmente las que apuntan a que se postulará a una región de la cual no forma parte.

“Son críticas lamentables, de quienes vienen, son parte de los competidores con los que me va a tocar ir. Es bastante injusto. Si ellos lograran explicarle a la ciudadanía que los parlamentarios tenemos dos trabajos que son principales: uno que es legislar y legislar para el país, y dos es escuchar a la región o distrito al que pertenecemos, para llevar como representantes al congreso esos proyectos de ley como tal”, dijo.

“Es una crítica bastante injusta, y me lo tomo como un desafío aún más grande, porque la región del Bío Bío es una de las principales regiones y necesita más ayuda de algunos parlamentarios. Humildemente me considero un muy buen parlamentario, que voy a trabajar y me voy a sacar la mugre por la región, voy a escuchar en las calles lo que la gente realmente necesita, y no voy a imponer algo que viene imponiendo la derecha más conservadora hace 20 años atrás”, agregó.

Finalmente el exatleta olímpico aseguró que, aquellos que emiten esas críticas, tienen miedo a que llegue gente nueva a la región, a “sacarla adelante de una vez por todas”.

“Soy de una derecha liberal, escucho y lo que escucho lo llevo al congreso. Cuando empiezan con esos comentarios, tienen miedo a que llegue gente nueva, con oxígeno y que saque adelante la región de una vez por todas”, cerró.