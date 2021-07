El Gran Maestro penquista Pablo Salinas Herrera (ELO 2514) tuvo un comienzo de ensueño en el Mundial de Ajedrez que se desarrolla en Sochi, Rusia. El chileno, que jugó con negras, superó en la primera ronda al tres veces campeón de Dinamarca Mads Andersen (ELO 2579) con una exhibición que está en boca de todos los expertos.

Pablo Salinas es del que todos hablan. La partida del chileno es comentada en el ambiente por su maestría: en pocos movimientos intentó sacrificar dos veces a la dama y si bien en la primera ocasión Andersen no cayó en la trampa, el penquista continuó presionando obligando al danés a cometer el error. Resultado: mate y victoria para el chileno.

En la página Chess.com destacaron en la nota principal que “La Copa del Mundo de la FIDE comienza con una brillantez chilena. El Gran Maestro chileno Pablo Salinas Herrera jugó la Partida del Día (y posiblemente del año)”.

“Tuvo ciertas similitudes con la famosa partida en la que GM Bobby Fischer, entonces con tan sólo 13 años, derrotó a GM Donald Byrne en el Memorial Rosenwald, en 1956”, complementaron.

De hecho, el youtuber y jugador Antonio Radic, que es el youtuber más popular de ajedrez con más de 1 millón de suscriptores, analizó la partida y quedó impactado con las últimas movidas del chileno.

“Realmente una partida impresionante, los chilenos estaban muy contentos después del juego. El señor Herrera acá creó una obra maestra y creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso”, concluye el croata.

“No sé si es el mejor sacrificio de la dama de este 2021 por la forma en que pasó: las negras realmente estaban tratando de entregar la dama y justo en el momento forzó a las blancas a tener que tomarla. A veces estas partidas tienen justicia poética, son distintas”, se deshizo en elogios.

Por su parte, tras la partida, Salinas reconoció a la página oficial de la FIDE que “Estoy muy contento, como que no pensé que iba a salir todo tan bien. Pensé que estaba ganado antes y cuando me hace un dama F5 como que paré de calcular porque pensé que ya había ganado. Pero no, la partida seguía. Pero encontré ese recurso del caballo F6 y caballo F4 y creo que funciona”.

Es primera vez que un chileno logra hacerse con la Partida del Día. La acción para Salinas continuará este jueves, cuando enfrente al GM ruso Peter Svidler.

Cristóbal Henríquez y Javiera Gómez son los otros chilenos que se presentaron en el Mundial. Mientras Cristóbal también avanzó a segunda fase y enfrentará a Anton Korobov, Javiera Gómez perdió ante Irene Sukandar.

Por su parte, Magnus Carlsen debuta el jueves ante Sasa Martinovic.

Puedes ver la partida de Pablo Salinas acá: