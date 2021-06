Un desgarrador momento se vivió en el Torneo Memorial del PGA Tour. ¿El protagonista? El español John Rahm. Mientras el golfista estaba cómodo en el liderato con una ventaja de seis golpes, el personal médico de la competición le informó en directo que tenía Covid-19 y que debía abandonar la cancha instantáneamente.

El deportista de origen vasco no podía creer la noticia y luego de confirmarlo, acató las órdenes sanitarias y se retiró en pleno competición (luego de salir del Green 18) con lágrimas en sus ojos.

Remarkable moment plays out on CBS as John Rahm finds out he’s tested positive for COVID-19 while leading the tournament by six strokes pic.twitter.com/tCKbZtMlOI

— Blake Harms (@wxblakeharms) June 5, 2021