Un lamentable suceso vivió el destacado ciclista nacional, Antonio Cabrera, durante la franja deportiva de este domingo. El deportista de 39 años sufrió un asalto y le robaron la bicicleta que él usa para competir.

El hecho lo dio a conocer en sus redes sociales, en donde detalla que el robo ocurrió en la comuna de San Joaquín.

“Me asaltaron hace un rato y se llevaron mi bici. Calle Malta con Isabel Riquelme. Bicicleta top de línea avaluada en ocho millones”, escribió en su cuenta de Instagram.

El medallista de oro en Lima 2019, conversó con Emol para relatar el suceso ocurrido pasado las 6:00 horas, mientras entrenaba.

“Fue con arma blanca. Eran dos. Traté de arrancar con mi bici porque se me cruzaron y, en ese momento, me di una vuelta, pero me caí”, detalló Antonio.

Además de lamentar la pérdida de su bicicleta compañera de competición, el ciclista fue muy crítico ante el horario que propone el Gobierno para ejercitarse, manifestando que “está muy peligroso todo. ¿A esa hora hacer deporte? Está todo raro”.

Una crítica a la cual se sumó el diputado Sebastián Keitel, quien también utilizó sus redes sociales para compartir la fotografía de la bicicleta de Antonio y además, lanzar dardos al Ministerio de Salud.

“Esta era la bicicleta de Antonio Cabrera, campeón panamericano que fue asaltado con arma blanca entrenando hoy a las 6:20 AM en San Joaquín. Eso es lo que pasa cuando el Ministerio de Salud te invita a entrenar de noche”, publicó el ex atleta.