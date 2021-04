Clemente Seguel sigue demostrando su buen nivel que lo llevó a clasificar a los Juegos Olímpicos. El velerista nacional ascendió dos puestos en la Flota de Oro del Campeonato Continental Europeo que se encuentra realizando en Portugal.

Tras una jornada donde finalizó en el puesto 17 y 36 de dos regatas válidas por la fase final de la competición, en donde tuvo que medirse a 69 rivales de alta exigencia y multimedallistas.

¡Un olímpico al alza⬆️! El velerista Clemente Seguel 🇨🇱 ya clasificado a los JJ.OO. de Tokio 🇯🇵 escaló dos puestos y se ubicó en el lugar 38 de la Flota de Oro del 🏆 Campeonato Continental Europeo en Portugal 🇵🇹#ChileCompite #DeportistaProddar #DeportistasPorElMundo pic.twitter.com/s7SHtF66Yw — #ChileCompite (@INDChileOficial) April 23, 2021

Seguel se mostró feliz por el ascenso de puestos y fue enfático en señalar que “se logró el primer objetivo que es subir en la tabla general. Por la penalización de la regata que no pude terminar el primer día, me tocó partir desde abajo, pero de eso se trata el deporte. De superarse. De no rendirse nunca”.

El presente del oriundo de Temuco en el campeonato disputado en Vilamoura, registra 143 puntos negativos. Cabe destacar que aún restan dos jornadas y cuatro recorridos para que finalice el torneo portugués que será la previa de Clemente en su participación en Tokyo2020 (que se disputará este año debido a la pandemia).