Este martes el conjunto de la NFL, Washington Football Team, anunció el fichaje del chileno Sammis Reyes y de esta manera se convertirá en el primer nacional en estar en la NFL.

La noticia es importante no solo para Chile, sino que para Sudamérica, considerando que es un deporte que no es tan popular en esta parte del mundo y por lo mismo pocos son los nacidos acá que han triunfado a nivel mundial.

Uno de ellos es Martín Gramática, argentino que en 2002 fue campeón del Super Bowl con los Tampa Bya Buccaneers. Sobre la llegada del chileno, el trasandino explicó en conversación con AS Chile que “Personalmente no lo conozco, pero vi unos videos de sus entrenamientos. Me provoca alegría que haya un sudamericano en la NFL. Físicamente es un monstruo, se ve muy fuerte y veloz. Para la posición que ocupa (Tight End), eso es perfecto”.

Sobre la gran oportunidad que el jugador nacional se ganío en la NFL, Gramática cree que “Es un chico latino y seguramente va a entender la importancia de dónde está. No conozco a Sammis personalmente, pero sé que se lo va a tomar en serio. Es lindo escuchar que se le abren las puertas a jugadores latinos. Cuando yo jugaba había muchos pateadores, pero cada vez fueron apareciendo menos. Sammis juega en una posición diferente, eso me llama la atención y me gusta”.

Deseándole lo mejor en este nuevo desafío, el argentino finalizó advirtiendo que “Va a estar todo el país con la expectativa de cómo le va. Yo cuando jugaba, todos los latinos me seguían. Siento que a él le va a pasar lo mismo. Como los latinoamericanos en la NFL son pocos, se unen para apoyar a sus jugadores”.