El nombre de Ryan Crowley ha estado en boca de todos y todas estos últimos días. El fisicoculturista estadounidense sufrió una de las lesiones más espeluznantes que se han visto en los entrenamientos.

En una de sus rutinas de levantamiento de pesas, el joven deportista de 23 años intentó levantar más peso del que podía (220 kilos). ¿El resultado? La ruptura de su músculo pectoral derecho.

En el video que publicó en su cuenta de Instagram, se ve claramente cómo se lesiona el pectoral tras el levantamiento y cae al suelo con señales de extremo dolor.

El fisicoculturista junto a su entrenador, Larry Wheels, se trasladaron rápidamente al hospital más cercano para que Crowley pudiese someterse a cirugía. “Esto es devastador. Amenaza su carrera”, señaló preocupado el personal trainer.

Posterior a esta lesión, Ryan Crowley publicó fotografías de su pectoral en sus redes sociales y se lamentó por lo sucedido. “No puedo creer que haya sucedido. Me arranqué el tendón pectoral del hueso. Me someteré a una cirugía, rezando para que recupere su forma y no arruine el resto de mi carrera en el culturismo, incluso antes de que comience. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el apoyo”, escribió el deportista.

Afortunadamente, la cirugía fue todo un éxito. Sin embargo, tendrá que iniciar una larga recuperación que lo mantendrá alejado de las competencias y el gimnasio durante mucho tiempo.