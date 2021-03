La escena del surf en Chile va creciendo cada vez más. La gran cantidad de playas, surfistas nacionales destacados y comunidades en torno a este deporte, han ayudado para convertir al país en destino obligado para surfistas de todo el mundo.

Así mismo lo destacó el medio de comunicación estadounidense, National Geographic, quien publicó un artículo dedicado a las playas y olas chilenas, además de recalcar el rol de las mujeres surfistas.

“Chile es, principalmente, una de las últimas fronteras para el surf. Los surfistas visitantes encontrarán kilómetros y kilómetros de playas y olas inexploradas y vacías, todo acompañado por un puñado de acogedores pueblos de pescadores”, señalan en el artículo.

Además de considerar al país como una “frontera para el surf” y a Pichilemu como la capital de este deporte en Chile, también lo comparan con las costas estadounidenses, donde el surf lleva años como protagonista, asegurando que las playas aledañas “son lugares que pueden compararse fácilmente con California en la década de 1950”.

En los 70′, un pequeño grupo de surfistas chilenos ya aprovechaba la larga y extensa costa chilena, sin saber que se convertirían en una sede del surf mundial. National Geographic detalló en el artículo por qué demoró tanto en llegar este reconocimiento.

“El agua fría, la ubicación remota y la falta de infraestructura turística ha sido lo que ha significado que Chile permaneció fuera del radar para la mayoría de los surfistas trotamundos”, argumentó el medio.

Sin embargo, lo que más destacó este artículo titulado ‘Women lead the way in the world’s next great surf spot’ (Las mujeres lideran el camino en la próxima gran sede mundial de surf), es el rol femenino en este deporte.

La valorización de las mujeres en Chile no sólo se da en el surf, sino que también el medio lo explica como una gran revolución histórica femenina en nuestro país. “Las mujeres están montando una oleada de activismo comunitario”, redactan.

Josefina Vidueira, Paloma Santos, Trinidad Segura y Jessica Anderson son algunas de las surfistas chilenas mencionadas en este artículo, que detalla logros, experiencias y relatos vividos de estas destacadas deportistas.

Por último, National Geographic explica la importancia de las comunidades y cómo éstas han sido claves para la protección de estos santuarios del surf, indicando que “los surfistas locales son algunas de las voces más audibles que presionan para proteger las gemas en bruto que saben que tienen, y en años más recientes, esas voces se han vuelto cada vez más femeninas”.