La Universidad de Chile cierra su plantel para la temporada 2025 con la llegada de Lucas Di Yorio como nuevo delantero azul para reforzar la ofensiva en la Copa Chile, el Campeonato Nacional y la Libertadores. Sin embargo, se frustraron las contrataciones de Octavio Rivero y, especialmente, de Eduardo Vargas, quien era un anhelo importante para el equipo. El gerente deportivo, Manuel Mayo, señaló que lograron traer lo planificado previamente, destacando la incorporación de dos destacados delanteros que mejoran la calidad del equipo. A pesar de no concretar la llegada de Vargas, Mayo indicó que las puertas siguen abiertas para él y otros ídolos del club. Respecto a posibles salidas, mencionó que no han recibido ofertas por Maximiliano Guerrero y que están enfocados en mantener la columna vertebral del plantel, generando competencia en todos los puestos. Aunque han recibido algunas propuestas, por ahora no tienen planes de desprenderse de ningún jugador.