El Nacional presentó oficialmente este lunes al atacante chileno Eduardo Vargas, quien se sumará a las filas del equipo tricolor para defender la próxima edición de los torneos Apertura y Clausura uruguayos, y afirmó que aspira a dejar la camiseta del club “bien parada”.

“No lo pensé mucho para venir, dije el ‘sí’ de una y estoy aquí para trabajar y ayudar al equipo y darles una alegría”, indicó el goleador de la selección chilena en rueda de prensa celebrada en el estadio Gran Parque Central, la casa del Nacional.

Además, Vargas añadió que su llegada al equipo uruguayo se debió a que quería probar “nuevos aires”, ya que no se sentía contento durante su paso por el fútbol brasileño, en el que defendió la camiseta del Atletico Mineiro durante las últimas cuatro temporadas.

“Hablé con mi esposa y dijimos: ‘vamos a asumir este nuevo desafío’”, señaló.

A su vez, el delantero reveló que en una charla con su extécnico en La Roja y actual estratega de Nacional, Martín Lasarte, apareció La U a la hora de escoger su dorsal.

“Tuvimos una charla, me preguntó dónde podía jugar y le dije que me sentía cómodo en cualquier parte de adelante. Estoy a disposición de él y dónde me quiera utilizar. Voy a jugar con el número 17 por una fecha muy importante para mí y para mi esposa y por el número que usé en 2011 en Universidad de Chile”, aseguró.

Pese a que su intención es la de jugar, Vargas es consciente de que no está en la totalidad de sus capacidades, ya que no disputa un partido desde hace dos meses, tal y como señaló.

“Me estoy preparando lo más que pueda para llegar a la primera fecha (…). Siempre estoy entrenando y cuidándome muchísimo y estos últimos años he estado trabajando para mí y para que Nacional me tenga de la mejor manera”, sentenció.