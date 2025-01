Finalmente, este sábado La U oficializó el fichaje de Rodrigo Contreras, su sexto refuerzo para la temporada 2025. Proveniente desde Everton, el delantero llega con la misión de ser pieza clave en la delantera azul.

Con 16 goles en los 24 partidos que disputó en el Campeonato Nacional 2024 con los ruleteros llega el argentino al CDA, en calidad de cedido por parte de Deportes Antofagasta.

“Estoy muy feliz de estar en el lugar donde quiero estar. Hace mucho que lo venía soñando y eso me pone muy contento. Siempre me dijeron cosas muy lindas del Club, la hinchada es hermosa, me siento identificado”, dijo el futbolista apodado como ‘Tucu’.

De esta forma, Rodrigo Contreras se incorpora a La U, que ya tiene en sus filas a nuevos jugadores como Julián Alfaro, Gonzalo Montes, Nicolás Ramírez, Nicolás Fernández y Javier Altamirano.