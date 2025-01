Eduardo Vargas sorprendió a todos al ser anunciado el jueves como flamante refuerzo de Nacional de Uruguay y a Johnny Herrera, no le quedan dudas de que su excompañero, con intenciones claras de la dirigencia, pudo haber retornado a La U.

Pese a rumores que lo ubicaban como nuevo jugador del Vitoria de Brasil, lo concreto es que el bicampeón de América con La Roja seguirá en el extranjero y así, su anhelado retorno a las filas del Romántico Viajero deberá seguir en pausa por un tiempo más. Para el exarquero e ídolo azul, el único culpable de ello es Azul Azul.

“Entiendo que no llega porque la U no logró convencerlo y porque no se hizo una oferta formal. No pasó más allá de solo contactos medios ambiguos”, lamentó Johnny Herrera en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Si la U mostraba el interés que mostró con (Octavio) Rivero, yo creo que hoy estaría en la U. Se gestionó de muy mala manera”, insistió el exfutbolista, que opinó que el delantero se fue a Uruguay por una menor cifra de la que le ofrecían en Brasil.

Por otro lado, y ahondando con ironía en su crítica, Johhny Herrera aseguró que a Eduardo Vargas “iba Mosa y lo convencía”, en referencia al nulo trabajo de la dirigencia azul por contar otra vez con quien fuera figura, goleador y campeón de la Copa Sudamericana 2011.

“Ganó la pésima administración que tiene. Los jugadores que ha traído ahora la U, que son todos de Huachipato y Álvarez los conoce, es más gestión de Álvarez que de la dirigencia. Vienen porque se van a encontrar con un técnico correcto, decente y que juega bien”, sentenció.